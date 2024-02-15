Двукратный чемпион Европы Гор Саакян намерен сменить весовую категорию

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Гор Саакян намерен сменить весовую категорию.

«Удержать чемпионство сложнее. К этому чемпионату мы готовились около месяца и 10 дней. Времени было мало. Я мог бы сделать больше, даже больше, чем на прошлогоднем чемпионате в Ереване. Это не сработало. Слава Богу, что я сохранил чемпионство Европы с этими килограммами. В будущем постараюсь исправить все свои ошибки и недочёты. Эта победа посвящается армянскому народу, армянскому воину, всем тем, кто радовался за меня и верил в меня», - отметил чемпион в интервью «Арменпресс».

Гор считает, что он был способен на большее и в рывке, и в толчке, поэтому показанные результаты его не удовлетворяет.

«Думаю, я поменяю свою весовую категорию, а остальное покажет время», - подчеркнул он.

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в столице Болгарии Софии, Гор Саакян, выступавший в весовой категории до 67 кг, одним удачным подходом в рывке поднял 140 кг и завоевал малую бронзовую медаль.

В упражнении толчок Саакян стал золотым медалистом с одного подхода, удержав над головой 171 кг. С результатом 311 кг в двоеборье он стал золотым медалистом чемпионата Европы.

Варвара Айрапетян