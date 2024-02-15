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Двукратный чемпион Европы Гор Саакян намерен сменить весовую категорию

Двукратный чемпион Европы Гор Саакян намерен сменить весовую категорию

Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Гор Саакян намерен сменить весовую категорию. 

«Удержать чемпионство сложнее. К этому чемпионату мы готовились около месяца и 10 дней. Времени было мало. Я мог бы сделать больше, даже больше, чем на прошлогоднем чемпионате в Ереване. Это не сработало. Слава Богу, что я сохранил чемпионство Европы с этими килограммами. В будущем постараюсь исправить все свои ошибки и недочёты. Эта победа посвящается армянскому народу, армянскому воину, всем тем, кто радовался за меня и верил в меня», - отметил чемпион в интервью «Арменпресс». 

Гор считает, что он был способен на большее и в рывке, и в толчке, поэтому показанные результаты его не удовлетворяет. 

«Думаю, я поменяю свою весовую категорию, а остальное покажет время», - подчеркнул он. 

На чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходившем в столице Болгарии Софии, Гор Саакян, выступавший в весовой категории до 67 кг, одним удачным подходом в рывке поднял 140 кг и завоевал малую бронзовую медаль. 

В упражнении толчок Саакян стал золотым медалистом с одного подхода, удержав над головой 171 кг. С результатом 311 кг в двоеборье он стал золотым медалистом чемпионата Европы. 

Варвара Айрапетян


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