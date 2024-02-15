Европейские индексы - 14-02-24

МОСКВА, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.38% и составил 16945.48 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.68% и составил 7677.35 пункта, британский FTSE вырос на 0.75% и составил 7568.40 пункта, а российский RTSI снизился на 0.05% и составил 1122.52 пункта.