Цены на цветные металлы - 14-02-24

ЛОНДОН, 15 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.32% и составила 2223.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.52% и составила 8234.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.66% и составила 2011.00 долларов США, цена на никель выросла на 2.00% и составила 16360.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.42% и составила 27500.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.06% и составила 2311.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.