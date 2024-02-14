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Парламентская делегация Великобритании посетила Джермук

Парламентская делегация Великобритании посетила Джермук

Парламентская делегация Великобритании в сопровождении председателя Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Саркиса Ханданяна и Чрезвычайного и полномочного посла Армении в Великобритании Варужана Нерсисяна посетила Джермук.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава общины Джермук Ваагн Арсенян.

После встречи в мэрии Джермука состоялась  встреча с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха. Делегация также посетила районы Джермука, пострадавшие в результате военной агрессии Азербайджана в сентябре 2022 года.

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