Состоялись встречи замглавы МИД Армении Ваана Костаняна с заместителями главы ДМИ Ирана Мехди Сафари и Али Багери Кани

В рамках 18-го заседания армяно-иранской межправительственной совместной комиссии заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян 14 февраля провел встречи с заместителями министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мехди Сафари и Али Багери Кани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Республики Иран Мехди Сафари обменялись мыслями по вопросам, связанным с сотрудничеством двух стран в представляющих взаимный интерес сферах, включая экономику, инфраструктуру, энергетику и др.

Стороны подчеркнули необходимость периодических контактов между представителями бизнес-сообществ двух стран и расширения совместных инвестиционных программ. Была подчеркнута важность строительства участка дороги Каджаран-Агарак в установленные иранскими компаниями сроки. Заместитель министра представил своему иранскому коллеге подробности проекта «Перекресток мира».

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян и заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью. Армянская сторона представила текущие процессы в отношениях между Арменией и Азербайджаном. В этой связи была высоко оценена неоднократно высказанная позиция руководства Ирана относительно территориальной целостности Армении и нерушимости границ.

Были затронуты внешнеполитические приоритеты Армении и Ирана, а также отмечена важность их согласования и обеспечения непрерывности взаимовыгодного сотрудничества.