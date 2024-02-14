Приверженность Армении достижению мира должна рассматриваться как часть коллективного видения европейской семьи: Мирзоян

Министр иностранных дел Армении выступил с речью на официальной церемонии открытия офиса посольства Республики Армения в Великом Герцогстве Люксембург. На мероприятии присутствовал также глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в своей речи Арарат Мирзоян отметил:

«Ваше Превосходительство министр Беттель, дорогой Ксавье!

Ваши Превосходительства,

Дамы и господа,

Дорогие гости,

Я рад вернуться в Люксембург ровно через два года после моего первого визита в 2022 году. Хотя мы уже наладили прочный политический диалог и сотрудничество, сегодня мы собрались здесь по случаю, который означает начало новой главы в отношениях между нашими двумя дружественными странами.

Создание постоянного дипломатического присутствия Армении в Люксембурге является выражением нашей приверженности укреплению более тесных отношений и эффективному развитию нашего многопрофильного сотрудничества. Решение моего правительства об учреждении постоянного дипломатического присутствия также является данью тем ценностям, которые мы разделяем, и той ценной поддержке, которую мы получили от Люксембурга в последние годы.

Важно отметить, что Армения и Люксембург имеют исторические параллели, характеризующиеся замечательной стойкостью и решимостью. Люксембургу удалось успешно преодолеть трудности, показав, что даже перед лицом невзгод маленькая страна может проложить путь к миру и процветанию.

В эти трудные времена, отмеченные беспрецедентной глобальной неопределенностью, твердая приверженность Армении достижению мира и стабильности в нашем регионе должна рассматриваться не только как предпосылка для процветания наших собственных граждан, но и как часть коллективного видения европейской семьи, направленного на продвижение таких общих ценностей, как демократия, верховенство закона и защита прав человека. И на этом важном пути подлинное сотрудничество с партнерами-единомышленниками является неоценимым активом.

Так давайте же работать вместе над достижением общих целей: ведь в одиночку мы можем сделать очень мало, а вместе мы можем сделать очень много!

Еще раз хотел бы поздравить всех нас с этим особенным событием!

Спасибо».