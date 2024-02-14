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Президент Казахстана посетит Армению 

Президент Казахстана посетит Армению 

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян принял посла Казахстана в Армении Болата Иманбаева. В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовительного характера в преддверии предстоящего визита президента Казахстана. Как передает Арменпресс, об этом министр Саносян написал на своей странице в Facebook.

“Мы обсудили ряд вопросов, касающихся инфраструктурного и межрегионального сотрудничества”, - отметил министр.


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