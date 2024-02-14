Премьер-министру представлен отчет о деятельности Уголовно-исполнительной службы министерства юстиции за 2023 год

Премьер-министр Никол Пашинян 14 февраля посетил Уголовно-исполнительную службу министерства юстиции для обсуждения отчета о деятельности ведомства за 2023 год.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, начальник Уголовно-исполнительной службы, полковник юстиции Амбакум Григорян и его заместители представили проделанную работу, зафиксированные достижения, а также сравнительный анализ показателей за отчетный период и предыдущие годы. Заместитель министра юстиции Левон Балян коснулся работ, направленных на цифровизацию в сфере Уголовно-исполнительной службы.

Было доложено, что бюджет Службы выполнен на 99,79%.

В рамках борьбы с преступностью центральным органом Службы и оперативными подразделениями пенитенциарных учреждений представлено 1122 сообщения о преступлениях, возбуждено 489 уголовных дел, в том числе 3 – по коррупционным преступлениям, 146 – по незаконному обороту наркотиков. Сотрудниками оперативного отдела было задержано 36 человек, из них трое - сотрудники пенитенциарной службы, 32 - гражданские лица.

За отчетный период в пенитенциарных учреждениях было обнаружено 1496 мобильных телефонов, около 912 граммов и 607 единиц наркотических средств, около 1600 литров алкогольных напитков и другие запрещенные предметы.

Было проведено 149 служебных расследований, по итогам которых к 137 сотрудникам были применены различные виды взыскания.

В соответствии с поручением премьер-министра, с 1 июля 2023 года сопровождение осужденных к местам совершения процессуальных действий осуществляется сотрудниками Уголовно-исполнительной службы. С этой целью автопарк пенитенциарной службы был оснащен новыми автомобилями, соответствующими международным стандартам.

За отчетный период 35 из 36 пунктов Стратегии сферы пенитенциарных учреждений и пробации были выполнены полностью, 1 пункт – частично.

Премьер-министр Пашинян отметил, что был нашумевший инцидент, когда сотрудники пенитенциарного учреждения сопроводили заключенного домой. В этой связи премьер-министр поинтересовался: “Сейчас мы уверены, что меры были приняты в отношении всех виновных в этом инциденте?”

В ответ министр юстиции Григор Минасян сказал: “Да, господин премьер-министр. Начальник пенитенциарного учреждения больше не работает в пенитенциарной службе, а сами охранники нижнего звена были уволены из системы. У нас также возникла проблема с содержанием этого разрешения, выданного судьей, что также является предметом расследования, потому что очень странно, что двухчасовой отрезок, так сказать, был допущен самим судом. Мы изучаем инцидент, чтобы понять, было ли это обычной практикой или нет, потому что наш мониторинг пенитенциарной службы показал, что это единичный случай”.

Никол Пашинян поинтересовался, сколько подобных случаев было зафиксировано в 2023 году. Министр сообщил, что это единственный исключительный случай.

“Важный нюанс заключается в следующем: я хочу, чтобы мы правильно оценили ситуацию, если такая практика есть, то ее надо пресечь очень жестко, потому что она в первую очередь формирует отношение людей к государству и правовой системе. То есть, по сути, наше законодательство предусматривает даже отпуск для заключенных, если есть такая необходимость, потому что действительно может быть объективная необходимость в том, чтобы заключенный отправился домой, есть свидания и т. д., конечно, с некоторыми ограничениями, предусмотренными законом. Они предусмотрены, если есть объективная необходимость в таких случаях. Т.е. здесь очень важно, поскольку это формирует отношение к закону и законности в целом, и речь вовсе не идет о персонализированном подходе. В конце концов, мы должны суметь сформировать отношение к правовой системе, что закон должен действовать, тем более, что законодательство предоставляет такие возможности, и нельзя, чтобы авторитет и репутация государства постоянно подвергались атакам, даже если это делается с добрыми мотивами. Т.е. оказывать одолжение за счет репутации государства абсолютно неприемлемо, особенно с грубым нарушением закона”, - подчеркнул премьер-министр Пашинян.

Было доложено, что пакет по строительству новой тюрьмы по немецкой модели передан в Комитет по градостроительству, объявлен тендер, есть организация-победитель, которая к ноябрю 2024 года представит проектно-сметную документацию, также проводится обследование земельного участка для определения целесообразности строительства на этом месте.

В рамках обеспечения образования заключенных реализовано право 10 несовершеннолетних на получение обязательного образования. Согласно новому закону, в исправительных учреждениях была реализована общеобразовательная программа независимо от возраста, в которой приняли участие 138 человек (в 2022 году - 92 человека).

Обеспечено высшее и послевузовское образование 8 заключенных.

Реализованы программы неформального образования, в рамках чего также зафиксирован рост по сравнению с 2022 годом (в 2023 году - 185 человек, в 2022 году - 140 человек).

За 2023 год 382 осужденных, или 34% от общего числа осужденных, были привлечены к трудовым работам, 117 осужденных - к технико-экономическим работам, 137 осужденных - к неоплачиваемым работам по благоустройству, 15 осужденных - к работам по договору с другим работодателем, 113 осужденных - к творческим работам.

Премьер-министр поинтересовался количеством женщин и несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях.

Было доложено, что в УИУ “Абовян” содержатся только женщины и несовершеннолетние, в настоящее время там содержатся двое несовершеннолетних, 40 заключенных и 21 осужденная женщина.

Было доложено, что в сотрудничестве с международными организациями осуществлена ​​разработка и пилотное внедрение инструмента оценки потребностей и рисков осужденных.

В сотрудничестве с посольством США и армянским офисом Международной организации по развитию права в УИУ “Армавир” впервые реализована пилотная программа общения общественного защитника и доверенного лица посредством видеозвонка.

Были представлены работы по улучшению условий зданий УИУ в течение 2023 года.

Также были затронуты запланированные на 2024 год работы по благоустройству зданий. Среди других работ в УИУ “Севан” будет построен новый корпус на 216 заключенных.

В УИУ “Севан” планируется осуществляется пилотную программу повышения квалификации персонала, согласно которой вместо двух действующих подразделений будет создан новый отдел управления безопасностью, что позволит более эффективно обеспечивать как внешнюю охрану, так и внутреннюю безопасность тюрьмы.

Был затронут процесс пересмотра процедур передачи для заключенных. По стандартам стран ЕС, заключенные имеют право на получение передачи в очень ограниченных случаях и в ограниченном количестве. Принимая во внимание вышеизложенное, планируется на основе опыта ЕС провести оценку потребностей и пересмотреть ассортимент, порции и качество предоставляемых заключенным продуктов питания и предметов гигиены. В этом контексте будет усовершенствован институт онлайн-покупок (киоск) для заключенных, а процесс приема передачи будет приведен в соответствие со стандартами ЕС.

Было доложено, что планируется модернизировать систему безопасности уголовно-исправительных учреждений. Для этого будут приобретены бесконтактные микромиллиметровые устройства мгновенного сканирования, внедрены низкодозные рентгеновские установки, а также сканеры предметов, сканирующие личные вещи и тележки с продуктами. С помощью нового оборудования можно обнаружить оружие, наркотики, мобильные телефоны, жидкости, порошок и т.д.

Также планируется создать единое цифровое пространство, где будет полная информация о человеке - от задержания до конечного места отбывания наказания, соответствующей камеры пенитенциарного учреждения.

Было доложено, что планируется внедрить модуль “Личный кабинет заключенных лиц”, где будет собираться вся информация о ходе заключения или наказания, например, заключение об оценке риска и потребностей, индивидуальный план ресоциализации, штрафы, поощрения, медицинские вмешательства, информация, связанная с питанием, об участии в мероприятиях по ресоциализации и другая подобная информация.

В целях обеспечения эффективного использования модуля личного кабинета рекомендуется интегрировать информационную базу Уголовно-исполнительной службы с информационными базами всех заинтересованных органов, например, электронной медицинской платформы, уголовного суда, МВД, прокуратуры, Службы пробации и т.д.

Коснувшись процесса цифровизации, премьер-министр отметил: “Основное поручение заключается в том, что в целом в связи с нашими цифровыми модулями, всем тем, что мы создаем, по ходу могут возникнуть новые потребности и может потребоваться добавление новых модулей. Т.е. сегодня мы инвентаризировали эту идею, мы инвентаризировали эти процессы, завтра может возникнуть новая необходимость. Мы должны упорядочить все наши программы в этом контексте. Кстати, это нужно сформировать в качестве поручения Совету по цифровизации.

Представьте, допустим, мы сделали инвентаризацию, и нам нужно оцифровать эти процессы, теперь мы сделали другой анализ: мы не знаем изначально, насколько хорошо или насколько плохо мы справились, или в следующий момент действие может возникнуть необходимость, то мы не скажем: этого нет в программе, теперь нам нужно пойти написать новую программу. Вместо этого нужно создать возможность добавить в эту программу еще одну функцию”.

Премьер-министр поинтересовался, планируется ли в этом процессе отслеживание конвоирования задержанных или заключенных.

Министр юстиции доложил, что проблема отслеживания, например, в Службе принудительного исполнения была решена за счет внедрения GPS-оборудования. Здесь они тоже могут быть использованы.

Никол Пашинян отметил: “Этим мы решаем еще одну проблему: задержанный или осужденный находится в этой камере, потом его перевели в другую камеру, потом он пошел на свидание, потом на допрос и т. д. Т.е., думаю, что отслеживаемость не является большой проблемой, ее можно решить”.

В исполнение поручения премьер-министра в Уголовно-исполнительной службе внедрена система аттестации. В настоящее время ведется работа по разработке процедуры аттестации, начать ее планируется в апреле 2024 года.

Были представлены пути модернизации борьбы с криминальной субкультурой. Планируется разработать проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий уголовную ответственность за передачу заключенным лицам любых средств связи, а также за приобретение и хранение таких средств заключенными.