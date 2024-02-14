Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался на 96-м году жизни. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство MTI.

"Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам... скончался на 96-м году жизни", - говорится в сообщении.

Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Сам научился играть на трубе, с 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. Автор музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также джазовых и симфонических композиций, многие из которых он записал со своим музыкальным коллективом.

В постсоветском пространстве музыка Деака известна по мультсериалу "Ну, погоди!". Деак является автором композиции "Водные лыжи", которая используется в заставке, а также ряда других мелодий, прозвучавших в нескольких сериях.