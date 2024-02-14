Главы МИД Армении и Люксембурга обсудили вопросы региональной безопасности

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14 февраля прибыл с рабочим визитом в Люксембург, где состоялась его встреча с министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Бететлем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники с удовлетворением отметили налаженный между двумя странами крепкий политический диалог, основанный на общих ценностях и интересах. Министр Мирзоян подчеркнул, что создание резидентного дипломатического присутствия в Люксембурге отражает приверженность Армении развитию партнерства с Люксембургом во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Состоялся обмен мыслями о перспективах сотрудничества между Арменией и Люксембургом как в двустороннем формате, так и на многосторонних платформах. В этом контексте был затронут ряд вопросов, связанных с партнерством Армения-ЕС и возможностями максимального использования существующих механизмов в направлении разработки новой амбициозной повестки дня. В числе других вопросов министр иностранных дел Армении подчеркнул важность начала диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

Министры иностранных дел Армении и Люксембурга также обсудили вопросы региональной безопасности. Арарат Мирзоян представил коллеге события последних дней, коснувшись инцидента с очередной провокацией и применением силы вооруженными силами Азербайджана в селе Неркин Ханд Сюникской области, в результате которого погибли четверо армянских военнослужащих.

Арарат Мирзоян подчеркнул усилия Армении по обеспечению стабильности на Южном Кавказе. Министр также представил попытки дестабилизировать ситуацию и необходимость их сдерживания с привлечением международных партнеров. В этом контексте министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул важность деятельности наблюдательной миссии ЕС, действующей на международной границе с Азербайджаном.

Коснувшись проекта соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, министр Мирзоян подчеркнул основные принципы территориальной целостности и нерушимости границ, отметив, что четкая и недвусмысленная приверженность сторон этим принципам является обязательным для обеспечения прогресса в этом процессе.