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Уничтожение памятников недопустимо: Захарова о вандализме азербайджанцев в Нагорном Карабахе

Уничтожение памятников недопустимо: Захарова о вандализме азербайджанцев в Нагорном Карабахе

Уничтожение памятников героям и участникам Великой Отечественной войны недопустимо, где бы и кем бы это ни совершалось, вне зависимости от наших отношений, уровня торгово-гуманитарных содействий, это недопустимо. 

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга, коснувшись вопроса об уничтожении азербайджанцами памятников героям и участникам Великой Отечественной войны в Нагорном Карабахе.

«Все материалы [об уничтожении памятников - ред.], безусловно, обсудим с представителями Азербайджана в наших двусторонних контактах», заверила Захарова.

По ее словам, Баку и Ереван должны уважать общую историю, свидетельством которой в первую очередь являются эти памятники.


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