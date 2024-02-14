Указом президента Ваагна Хачатуряна Ваан Керобян освобожден с должности министра экономики Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.

Ваан Керобян объявил о своей отставке 14 февраля на своей странице в Facebook: “Уважаемые жители Республики Армения. Получилось так, что я больше не буду служить министром экономики. На протяжении этих трех с лишним лет я работал с непоколебимой преданностью, наполненный любовью к каждому жителю Армении. Я работал минимум шесть дней в неделю, в среднем с 8 утра до 9 вечера, всего использовал 15-16 дней отпуска за три года. Каждый день своей работы я жил с желанием как можно скорее иметь сильную Армению. Я был решительным, честным и преданным Родине.

По сравнению с 2020 годом ВВП Армении в 2023 году увеличился примерно на 100% в долларах и примерно на 50% в драмах. По объему ВВП на душу населения Армения поднялась со 112-го места на 86-е, мы впервые обогнали Азербайджан, Беларусь и многие другие страны.

Бюджетные программы минэкономики увеличились с 12,5 млрд драмов в 2019 году до 91 млрд драмов в 2024 году. Производительность труда, объем инвестиций и внешнеторговый оборот Армении резко возросли.

Когда я вступил в должность министра 20 ноября 2020 года, была большая вероятность, что я останусь там на несколько дней или месяцев: вероятность смены власти была очень велика. За этот период из-за множества разногласий я много раз хотел уйти с этой работы, но ставил цель максимально увеличивать ценность своей службы перед своей страной выше своей личности.

Благодарю премьер-министра за эту возможность служить своей стране”.