Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного посла Греции в Армении

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Греческой Республики в Республике Армения Христоса Софианапулоса (Christos Sofianopoulos).

Премьер-министр поздравил посла и пожелал ему плодотворной работы на благо дальнейшего развития и укрепления дружественных отношений между Арменией и Грецией.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность продолжительного развития сотрудничества во всех сферах, в том числе расширения торгово-экономических связей и реализации новых совместных проектов. Отметив, что у Армении и Греции очень насыщенная повестка дня, премьер-министр подчеркнул важность активного и интенсивного сотрудничества между правительствами двух стран в контексте ее реализации.

Собеседники обсудили вопросы организации взаимных визитов на высоком уровне, повестку многоотраслевого сотрудничества между Арменией и Грецией, сотрудничество между Арменией и Европейским союзом, реализуемые в нашей стране демократические реформы, а также происходящие на Южном Кавказе процессы. Состоялся обмен мыслями и на другие темы, представляющие взаимный интерес.