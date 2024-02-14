В Баку состоялась встреча главы МИД Азербайджана и спецпредставителя главы МИД РФ
18:16, 14 Февраль 2024
Спецпредставитель главы МИД России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Ховаев 14 февраля провел в Баку встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, на встрече обсуждалась текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, существующая ситуация в регионе и последние события, а также региональные вопросы.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | فارسی | AMP Версия