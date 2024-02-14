МИД Литвы и Эстонии выразили протест РФ в связи с объявлением в розыск чиновников

Министерство иностранных дел Эстонии в среду вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимуллина в связи с информацией о решении РФ внести имена премьера Эстонии Каи Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД России.

"Представитель МИД выразил поверенному в делах России возмущение тем, что имена эстонских госслужащих в включены в список разыскиваемых МВД России" - говорится в сообщении МИД.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, МИД запросил у временного поверенного в делах России в Эстонии письменное объяснение этой информации.

МИД Эстонии также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не окажут эффекта на политику Эстонии и что Таллин не изменит свой курс на поддержку Украины

В свою очередь МИД Латвии в среду вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Риге Олега Зыкова. Ему, как сообщает агентство BNS, был выражен категорический протест в связи с объявлением российским МВД в розыск латвийских политиков.

По данным BNS, в ходе встречи директор 1-го департамента двусторонних отношений МИД Улдис Микутс осудил практику России по распространению своей национальной юрисдикции на Латвию. Он подчеркнул, что попытки России распространить свою экстерриториальную уголовную юрисдикцию равносильны вмешательству во внутренние дела Латвии и противоречат Уставу ООН.

МИД Литвы также выразил протест РФ в связи с объявлением в розыск литовского министра культуры Симонаса Кайриса и других политиков. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"14 февраля в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Российской Федерации в Литве, которому была вручена дипломатическая нота с выражением решительного протеста в связи с решениями Российской Федерации включить политиков, государственных служащих и других граждан Литвы в список разыскиваемых лиц за решения, принятые ими при исполнении своих прямых обязанностей", - говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте.

Как отмечает ведомство, "многие граждане Литвы и других государств, ответственные за демонтаж памятников советским воинам, были включены в российский список разыскиваемых лиц". МИД Литвы считает, что принятые РФ меры "противоречат общепризнанным нормам международного права". Также Вильнюс призвал Москву отменить решение об объявлении чиновников в розыск.