Испания и Ирландия потребовали проверить соблюдение Израилем прав человека

Правительства Испании и Ирландии обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль права человека в Газе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в среду испанский премьер-министр Педро Санчес в социальной сети X.

"Приверженность ЕС правам и достоинству человека не может иметь исключений. В связи с критической ситуацией в Рафахе Ирландия и Испания только что обратились к Европейской комиссии с просьбой срочно проверить, выполняет ли Израиль свои обязательства по соблюдению прав человека в Газе", — говорится в сообщении премьера.

Кроме того, было предложено, чтобы совет ЕС принял соответствующие меры, если будет установлено, что Израиль нарушает свои согласованные обязательства.