Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-02-24

ЕРЕВАН, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 14 февраля, курс доллара США сократился на 0.66 драмa и составил 403.57 драм. Курс евро сократился на 3.50 драмa и составил 431.98 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 4.41 драм. Курс британского фунта сократился на 5.68 драмa и составил 506.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 290.58 драмa и составила 25899.55 драм. Цена серебра сократилась на 1.07 драмa и составила 296.74 драм.