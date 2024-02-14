В Иране представили новую крылатую ракету морского базирования

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС) Ирана в среду представили и успешно провели испытания новой крылатой ракеты морского базирования. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило информационное агентство Tasnim.

"ВМС КСИР представили и провели успешные испытания новых крылатых ракет морского базирования в районе островов Абу-Муса и Большой Томб в Персидском заливе", - говорится в сообщении.

Во вторник, 13 февраля, агентство IRNA привело заявление командующего силами КСИР генерала Хосейна Салами, сообщившего об успешном пуске КСИР баллистической ракеты дальнего действия с корабля. Как отмечается, Салами добавил, что этот испытательный пуск значительно повышает боевые возможности КСИР, позволяя наносить удары по любой цели по всему миру, поскольку океанские военные корабли могут дойти до любого места в международных водах.