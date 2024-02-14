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Азиатские индексы - 14-02-24

Азиатские индексы - 14-02-24

ТОКИО, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.69% и составил 37703.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.05% и составил 2584.59 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 2865.90 пункта, а HANG SENG вырос на 0.84% и составил 15879.38 пункта.


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