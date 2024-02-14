Москва призывает Баку и Ереван предпринять шаги для деэскалации ситуации на границе

В Москве серьезно обеспокоены военными инцидентами на армяно-азербайджанской границе 12-13 февраля, в результате которых есть жертвы и раненые. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Баку и Ереван должны избегать любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки.

«Настоятельно призываем Баку и Ереван проявить сдержанность, предпринять шаги по деэскалации. Все возникающие вопросы необходимо решать исключительно мирным, политико-дипломатическим путем. Случившееся еще раз подтверждает необходимость скорейшего возвращения Азербайджана и Армении к реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне, которые были заключены в период с 2020 по 2022 годы. Убеждены, что разрешать территориальные споры следует в рамках двухсторонних комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы», - отметила Захарова, добавив, что Москва готовы оказывать этому процессу консультативное содействие.

Несмотря на усилия армянской стороны и международного сообщества по достижению мира на Южном Кавказе, азербайджанская сторона предприняла очередную агрессию против Армении. 13 февраля, начиная с 05:30, вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций в направлении села Неркин Ханд Сюникской области, в результате чего с армянской стороны погибли 4, ранение получил 1 военнослужащий.