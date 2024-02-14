Министр обороны Армении принял посла Франции

14 февраля министр обороны Республики Армения Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Армения Оливье Декотиньи. Как передает «Арменпресс», глава Минобороны Армении сообщил о встрече на своей странице в Facebook.

Министр и посол обсудили текущий ход сотрудничества в сфере обороны и вопросы региональной безопасности.