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Карен Григорян и Темур Шахназарян назначены заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

Карен Григорян и Темур Шахназарян назначены заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

Карен Григорян указом Президента РА, назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освобожден с должности начальника инженерных войск, начальника Управления Вооруженных сил Республики Армения. 

Другим указом Темур Шахназарян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освобожден с должности начальника войск связи Вооруженных сил Республики Армения, начальника Управления связи и автоматизированных систем управления. 

Как передает «Арменпресс», соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Армении. 

Основой для указов президента стали предложения премьер-министра РА. 

Ранее стало известно, что Артур Ероян также был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, освобожден с должности начальника Военного университета им. Вазгена Саркисяна.


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