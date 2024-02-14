Карен Григорян и Темур Шахназарян назначены заместителями начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

Карен Григорян указом Президента РА, назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освобожден с должности начальника инженерных войск, начальника Управления Вооруженных сил Республики Армения.

Другим указом Темур Шахназарян назначен начальником Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, освобожден с должности начальника войск связи Вооруженных сил Республики Армения, начальника Управления связи и автоматизированных систем управления.

Как передает «Арменпресс», соответствующие указы опубликованы на официальном сайте президента Армении.

Основой для указов президента стали предложения премьер-министра РА.

Ранее стало известно, что Артур Ероян также был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, освобожден с должности начальника Военного университета им. Вазгена Саркисяна.