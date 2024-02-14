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Европейские страны НАТО и Канада за десять лет увеличили военные расходы на $600 миллиардов

Европейские страны НАТО и Канада за десять лет увеличили военные расходы на $600 миллиардов

Европейские страны НАТО и Канада с 2014 года увеличили свои военные расходы на $600 миллиардов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

«С 2014 года европейские страны альянса и Канада увеличили военные расходы на $600 млрд. В прошлом году мы видели рекордный рост на 11%. Я ожидаю, что 18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это ещё один рекорд», - сказал он на пресс-конференции, до встречи министров обороны альянса 15 февраля. 

По словам Столтерберга, это в шесть раз больше, чем в 2014 году, когда только 3 члена альянса достигли этой отметки. 

«В 2024 году европейские союзники по НАТО потратят на оборону 380 миллиардов долларов. Это впервые 3% их суммарного ВВП. Европейские союзники тратят больше. Но некоторым странам ещё предстоит пройти этот путь», - добавил он. 

Русская служба Deutsche Welle сообщает, что впервые за три десятилетия Германия заявила о запланированном выделении на оборону суммы, эквивалентной 2 % ВВП. Это рекордная сумма для Германии, которая, по текущим прогнозам, соответствует 2,01 % ВВП страны.


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