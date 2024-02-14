Два новых спортивных телеканала в пакете uTV компании Ucom

Специально для любителей спорта Ucom добавил в пакет uTV еще два телеканала: Fast Sports 1 и Fast Sports 2, которые будут доступны в тематическом пакете Premium Sport.

На телеканалах Fast Sports можно посмотреть крупнейшие международные спортивных события: игры Лиги чемпионов УЕФА, Английской Премьер-лиги, Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги, НБА и НХЛ.

Каналы отображаются в HD-качестве, а также имеют функцию Catch-up.

На телеканале Fast Sports 1 представлены многосерийные документальные фильмы о спорте как собственного производства, так и купленные или приобретенные напрокат в рамках соответствующих соглашений, а также спортивные новости и аналитика в формате различных телевизионных программ.

Fast Sports 2 ведет трансляции национальных чемпионатов Армении по футболу, баскетболу и волейболу, а также предлагает различную аналитику и обзоры, посвященные этим видам спорта. Данный канал транслирует те международные соревнования, в которых принимают участие армянские спортсмены. В дополнение к этому канал представляет вниманию зрителей документальные фильмы собственного производства, рассказывающие о наших спортсменах.

«Предвосхищая желания наших действующих пользователей, мы приняли решение о запуске данного пакета для любителей спорта. Мы предлагаем нашим подписчикам, любящим спорт, активно воспользоваться этой замечательной возможностью и уверены, что она удовлетворит их потребности», – отметил генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

Телеканалы включены в пакеты Unity 16000 и Unity 20000, а для абонентов с тарифными планами Unity 9000, Unity 12000 и Unity 12500 они доступны по специальной цене 750 драмов в месяц. Для наших подписчиков, не пользующихся указанными тарифными планами, стоимость данного тематического пакета составит 1500 драмов в месяц.

Каналы доступны в рамках услуги uTV под номером 238 и 239.