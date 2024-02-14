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Министры ИД Франции, Германии и Польши призвали к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе

Министры ИД Франции, Германии и Польши призвали к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши распространили совместное заявление по итогам встречи в рамках «Веймарского треугольника», в котором затронули и ситуацию на Южном Кавказе. 

«Мы призываем к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе и поддерживаем посреднические усилия Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки по содействию диалогу между Арменией и Азербайджаном. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности государств Южного Кавказа», - как передает «Арменпресс», говорится в заявлении.


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