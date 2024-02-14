Министр ИД Армении встретился в Брюсселе со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной Пирисом.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Армении. В ходе встречи стороны обсудили последние региональные события и попытки дестабилизировать ситуацию. Арарат Мирзоян подтвердил видение и подходы Армении к преодолению существующих вызовов, основанные на известных принципах.

Были отмечены усилия, направленные на дальнейшее укрепление партнерства Армения-НАТО.