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Министр ИД Армении встретился в Брюсселе со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

Министр ИД Армении встретился в Брюсселе со спецпредставителем генсека НАТО на Кавказе и в Центральной Азии

В рамках визита в Брюссель министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной Пирисом. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Армении. В ходе встречи стороны обсудили последние региональные события и попытки дестабилизировать ситуацию. Арарат Мирзоян подтвердил видение и подходы Армении к преодолению существующих вызовов, основанные на известных принципах. 

Были отмечены усилия, направленные на дальнейшее укрепление партнерства Армения-НАТО.


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