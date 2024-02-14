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Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре на территории стран Центральной Азии

Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре на территории стран Центральной Азии

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. На сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть учений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков. 

«В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Киргизкой республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2024», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2024» », - Интерфакс приводит слова Сердюкова. 

Он добавил, что в Таджикистане запланировано оперативное совещание с командованием коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, а также совместные учения «Рубеж-2024». 

«На территории Республики Казахстан запланировано командно-штабное учение «Нерушимое братство-2024» с участием миротворческих сил ОДКБ», - добавил он. 

На активных этапах учений планируется участие в качестве наблюдателей представителей других государств, не входящих в ОДКБ, и представителей международных организаций.


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