Учения ОДКБ пройдут в сентябре-октябре на территории стран Центральной Азии

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане. На сентябрь-октябрь 2024 года запланировано шесть учений. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в центральноазиатском регионе коллективной безопасности: на территории Киргизкой республики командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2024», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2024», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ «Эшелон-2024» », - Интерфакс приводит слова Сердюкова.

Он добавил, что в Таджикистане запланировано оперативное совещание с командованием коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона, а также совместные учения «Рубеж-2024».

«На территории Республики Казахстан запланировано командно-штабное учение «Нерушимое братство-2024» с участием миротворческих сил ОДКБ», - добавил он.

На активных этапах учений планируется участие в качестве наблюдателей представителей других государств, не входящих в ОДКБ, и представителей международных организаций.