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Гамлет Левонян назначен командиром бригады миротворческих сил Армении

Гамлет Левонян назначен командиром бригады миротворческих сил Армении

Указом Президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна, Гамлет Левонян назначен командиром бригады миротворческих сил. 

Как передает «Арменпресс», соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении. 

Основой для указа президента послужило предложение премьер-министра РА.


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