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Премьер-министр Эстонии намерена продолжить работу над законом о сносе советских памятников

Премьер-министр Эстонии намерена продолжить работу над законом о сносе советских памятников

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, по отношению к которой Россия объявила розыск, считает необходимым продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который был заблокирован президентом республики Аларом Карисом в 2023 году. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС. 

Кая Каллас была объявлена в розыск за продвижение политики сноса памятников советским воинам. 

«Этот закон был принят в Рийгикогу (Парламент Эстонии), но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», - слова Каллас приводит новостная платформа государственной телерадиокомпании ERR. 

В марте 2023 года президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить изменения в строительный кодекс республики, разрешающие снос памятников советской эпохи, сославшись на недостаточную ясность формулировок предлагаемых положений. 

Как сообщал ранее «Арменпресс», Россия объявила розыск в отношении премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, госсекретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, также министров юстиции, финансов и сельского хозяйства Латвии за разрушение и повреждение памятников советским воинам. 

В сентябре 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинения более 170 иностранным гражданам, в том числе гражданам Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии, в связи с осквернением и разрушением памятников советским воинам.


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