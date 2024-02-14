Премьер-министр Эстонии намерена продолжить работу над законом о сносе советских памятников

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, по отношению к которой Россия объявила розыск, считает необходимым продолжить работу над законом о демонтаже советских памятников, который был заблокирован президентом республики Аларом Карисом в 2023 году. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Кая Каллас была объявлена в розыск за продвижение политики сноса памятников советским воинам.

«Этот закон был принят в Рийгикогу (Парламент Эстонии), но отправлен обратно. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу», - слова Каллас приводит новостная платформа государственной телерадиокомпании ERR.

В марте 2023 года президент Эстонии Алар Карис отказался утвердить изменения в строительный кодекс республики, разрешающие снос памятников советской эпохи, сославшись на недостаточную ясность формулировок предлагаемых положений.

Как сообщал ранее «Арменпресс», Россия объявила розыск в отношении премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, госсекретаря Таймара Петеркопа, министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, также министров юстиции, финансов и сельского хозяйства Латвии за разрушение и повреждение памятников советским воинам.

В сентябре 2023 года Следственный комитет РФ предъявил обвинения более 170 иностранным гражданам, в том числе гражданам Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии, в связи с осквернением и разрушением памятников советским воинам.