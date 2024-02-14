ОДКБ на армяно-азербайджанской границе видит высокую вероятность эскалации конфликта

ОДКБ считает, что вероятность эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе довольно высока, и для урегулирования ситуации необходим мирный договор.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Фиксируются попытки отдельных государств укрепить собственные позиции на Южном Кавказе, получить доступ к ресурсам Каспия и обеспечить себе прямой выход в Центральную Азию. Для этого активно используется, в том числе, высокий конфликтный потенциал армяно-азербайджанской границы. Важное значение в дальнейшем урегулировании ситуации сохранит заключение мирного соглашения», - ТАСС приводит слова Сердюкова.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ обвинил Запад в попытках повлиять на процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, несмотря на членство Армении в ОДКБ.

«Даже невзирая на членство Армении в Организации, продолжаются попытки извне повлиять на формат постконфликтного урегулирования», - отметил Сердюков.

Несмотря на усилия армянской стороны и международных игроков по достижению мира на Южном Кавказе, азербайджанская сторона предприняла очередную агрессию против Армении. 13 февраля, начиная с 05:30, вооруженные силы Азербайджана вели огонь из огнестрельного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области. В результате огня противника погибли 4 армянских военнослужащих.