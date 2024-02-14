ЕС подтвердил свою приверженность быть рядом с Арменией: Армения и ЕС опубликовали совместное заявление

13 февраля 2024 года в Брюсселе состоялось 5-е заседание Совета партнерства Армения-ЕС. Как передает «Арменпресс», в совместном заявлении Армения-ЕС, опубликованном на сайте МИД РА, говорится, что на встрече была подтверждена взаимная заинтересованность и приверженность РА и ЕС укреплению и углублению отношений, основанных на общих ценностях. С этой целью стороны договорились начать работу над новой повесткой партнерства Армения-ЕС, установив амбициозные, совместные приоритеты сотрудничества во всех направлениях.

Европейский Союз объявил о выделении дополнительных 5,5 миллионов евро гуманитарной помощи для помощи армянам, перемещенным из Нагорного Карабаха. Это финансирование дополнит предыдущую финансовую поддержку в размере 12,2 млн евро для удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей, а также недавно утвержденную бюджетную поддержку в размере 15 млн евро на социально-экономические нужды.

Совет партнерства рассмотрел процесс реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (CEPA). ЕС приветствовал приверженность Армении реализации СЕПА, высоко оценил достигнутый прогресс и призвал Армению продолжать свою программу реформ. Новая повестка партнерства Армения-ЕС будет направлена ​​на раскрытие всего потенциала СЕПА.

Совет партнерства подтвердил совместную приверженность Армении и ЕС правам человека, верховенству закона и демократическим принципам. Совет партнерства приветствовал достижения, зафиксированные в Армении на данный момент в направлении реализации реформ юстиции и борьбы с коррупцией, создания Министерства внутренних дел и реформы полиции при поддержке ЕС. Стороны также отметили задачи в борьбе с дискриминацией, разжиганием ненависти и дезинформацией, и Армения намерена работать над дальнейшим прогрессом в этих областях. ЕС приветствовал недавнее превращение Армении в 124-е государство, подписавшее Римский статут Международного уголовного суда, и призвал Армению рассмотреть соответствующие возможности по наращиванию потенциала.

Совет партнерства принял готовность Армении начать диалог с ЕС по либерализации визового режима и подтвердил готовность ЕС продолжать предпринимать дополнительные шаги для рассмотрения возможных вариантов в этом направлении в продолжение 2023 года. ЕС приветствовал реализацию Арменией соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии и призвал Армению продолжить свои усилия в этом направлении.

ЕС выразил готовность поддерживать Армению в различных направлениях, особенно в области торговли, энергетики и связи, на пути укрепления ее устойчивости. Совет партнерства отметил, что, несмотря на то, что Европейская комиссия не предусмотрела льготных тарифов на торговлю товарами, тем не менее, она обладает важным потенциалом для увеличения двусторонних торговых потоков. Стороны намерены совместными усилиями раскрыть весь имеющийся потенциал. Стороны обязались продолжать дальнейшее сотрудничество для предотвращения случаев обхода санкций. ЕС приветствовал усилия Армении в этом направлении.

ЕС подчеркнул важность административного применения Соглашения об общей авиационной зоне, которое имеет потенциал для новых и более частых прямых авиаперевозок и обеспечения взаимной экономической выгоды для обеих сторон. Стороны обсудили возможности содействия энергетическому переходу своих экономик, сделав их более устойчивыми и конкурентоспособными. ЕС подтвердил свою поддержку участия Армении в проекте черноморского электрического кабеля. Стороны продолжат совместную работу по развитию потенциала Армении в области возобновляемой энергетики, в том числе посредством инвестиций в рамках экономического и инвестиционного плана, а также по обеспечению ядерной безопасности.

Стороны также подтвердили важность борьбы с изменением климата и в этом контексте приветствовали принятие Арменией долгосрочной стратегии развития с низкими выбросами парниковых газов и призвали Армению к дальнейшему расширению своих амбиций по достижению климатической нейтральности.

Совет партнерства обсудил ход реализации реформ в сфере образования, научных исследований, здравоохранения, социальной защиты и гражданской защиты. Стороны отметили позитивный прогресс сотрудничества Армения-ЕС в сфере исследований и инноваций и обсудили возможности использования нереализованного потенциала в сфере цифровой связи.

Совет партнерства подчеркнул важность формата Восточного партнерства как платформы регионального сотрудничества. Совет партнерства отметил, что в рамках Экономического и инвестиционного плана (EIP) в Армении успешно были мобилизованы инвестиций на сумму более 550 миллионов евро. Они, в частности, были направлены на усиление региональной взаимосвязанности, обеспечение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, на программу «зеленых» автобусов и повышение энергоэффективности общественных зданий и на социально-экономическое развитие Сюника. Совет партнерства выразил приверженность постоянному содействию устойчивому развитию в Армении посредством государственных и частных инвестиций и приветствовал недавно запущенную платформу координации инвестиций Армения-ЕС.

ЕС также решительно осудил незаконную агрессию России против Украины и негативные последствия для всего региона Восточного партнерства, всей Европы и мира.

Армения проинформировала ЕС о гуманитарных последствиях и последствиях для прав человека применения Азербайджаном силы и последующего перемещения населения Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. ЕС подтвердил недопустимость применения силы или угрозы силой, в том числе в контексте армяно-азербайджанских отношений, и выразил поддержку мирному урегулированию конфликта.

Стороны также подчеркнули абсолютную необходимость установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе. ЕС подтвердил свою приверженность поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе принципов взаимного признания территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ в соответствии с резолюцией 1991 года. ЕС приветствовал политику правительства Армении, направленную на мир и урегулирование в регионе, включая разблокирование транспортной инфраструктуры региона под суверенитетом и национальной юрисдикцией государств, а также в соответствии с принципами равенства и взаимности, что также является основой армянского проекта «Перекресток мира». Армения приветствовала продолжающееся укрепление миссии ЕС в Армении. Стороны подчеркнули необходимость полного, немедленного и эффективного выполнения всех решений Международного суда ООН (искы Армения против Азербайджана) в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В преддверии заседания Совета Партнерства ЕС опубликовал Доклад о реализации партнерства от состоявшегося в мае 2022 года заседания Совета партнерства до сегодняшнего дня. В докладе подчеркивается, что Армения продолжила реализацию амбициозной повестки дня реформ при последовательной поддержке ЕС, в том числе и при финансовой поддержке. В нем делается вывод, что отношения Армения-ЕС никогда не были более тесными.

Совет партнерства возглавлял верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Армянскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян. Во встрече также принял участие генеральный директор Европейской комиссии по политике соседства и переговорам о расширении Герт Ян Купман.