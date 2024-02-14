Северная Корея запустила в сторону Японского моря несколько крылатых ракет

Северная Корея со своего восточного побережья запустила несколько крылатых ракет. Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает агентство Yonhap, со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Запуск был совершен примерно в 09:00 по местному времени. Ракеты упали в море к северо-востоку от северокорейского города Вонсан. Их количество не уточняется.

Южнокорейская сторона заявила, что усиливает бдительность и следит за действиями Пхеньяна, сотрудничающего с США.

Это с начала года уже пятый запуск крылатых ракет Северной Кореей.