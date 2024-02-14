Артур Ероян назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РА

Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Артур Ероян назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении и освобожден с должности начальника Военного университета им. Вазгена Саркисяна.

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Основой для президентского указа послужило предложение премьер-министра Никола Пашиняна.