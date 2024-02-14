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Артур Ероян назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РА

Артур Ероян назначен заместителем начальника Генерального штаба ВС РА

Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Артур Ероян назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении и освобожден с должности начальника Военного университета им. Вазгена Саркисяна. 

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении. 

Основой для президентского указа послужило предложение премьер-министра Никола Пашиняна.


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