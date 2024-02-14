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Камо Кочунц освобожден с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РА

Камо Кочунц освобожден с должности первого заместителя начальника Генштаба ВС РА

Указом президента Армении Ваагна Хачатуряна Камо Кочунц освобожден с должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. 

Как сообщает «Арменпресс», соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Армении. 

Основой для президентского указа послужило предложение премьер-министра Никола Пашиняна.


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