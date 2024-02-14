Применение силы срывает переговоры: США отреагировали на агрессию Азербайджана против Армении

США обеспокоены обстрелами на армяно-азербайджанской границе 13 февраля и считают, что применение силы подрывает переговоры.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«Мы обеспокоены сообщениями о военных столкновениях со смертельным исходом, которые привели к нескольким жертвам. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и раненых. Применение силы срывает переговоры. Единственный путь к прочному миру за столом переговоров. Любое нарушение режима прекращения огня должно быть расследовано и адресовано должным образом», - заявил Миллер во время брифинга.

Он еще раз подтвердил, что госсекретарь США Энтони Блинкен привержен мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Что касается возможной встречи Блинкена с лидерами Армении и Азербайджана в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16 февраля, Миллер отметил, что о повестке госсекретаря будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Несмотря на усилия армянской стороны и международных игроков по достижению мира на Южном Кавказе, азербайджанская сторона предприняла очередную агрессию против Армении. 13 февраля, начиная с 05:30, вооруженные силы Азербайджана вели огонь из огнестрельного оружия в направлении армянских позиций, расположенных у населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области. В результате огня противника погибли 4 армянских военнослужащих.