Европейские индексы - 13-02-24

МОСКВА, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.92% и составил 16880.83 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.84% и составил 7625.31 пункта, британский FTSE снизился на 0.81% и составил 7512.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.19% и составил 1123.08 пункта.