Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

Европейские индексы - 13-02-24

Европейские индексы - 13-02-24

МОСКВА, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.92% и составил 16880.83 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.84% и составил 7625.31 пункта, британский FTSE снизился на 0.81% и составил 7512.28 пункта, а российский RTSI вырос на 0.19% и составил 1123.08 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]