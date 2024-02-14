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Иран призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность

Иран призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность

Иран, обратившись к очередной агрессии Азербайджана против Армении, повторил свой призыв разрешать споры мирным путем. 

Коснувшись обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области Армении, в результате которого погибли 4 военнослужащих Армении, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отметил, что Иран обеспокоен напряженностью на границе. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, Насер Канани призвал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность. 

Он повторил, что диалог и дипломатия - единственный путь к достижению стабильного и прочного мира в Кавказском регионе, и вновь призвал обе страны активизировать усилия по достижению мирного соглашения. 

Вооруженные силы Азербайджана утром 13 февраля в течение нескольких часов вели огонь по армянским позициям, расположенным в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области. В результате обстрела погибли 4 военнослужащих Армении.


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