Иран призывает Азербайджан и Армению проявлять сдержанность

Иран, обратившись к очередной агрессии Азербайджана против Армении, повторил свой призыв разрешать споры мирным путем.

Коснувшись обстрела со стороны вооруженных сил Азербайджана армянских позиций, расположенных в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области Армении, в результате которого погибли 4 военнослужащих Армении, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отметил, что Иран обеспокоен напряженностью на границе.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство IRNA, Насер Канани призвал Азербайджан и Армению проявлять сдержанность.

Он повторил, что диалог и дипломатия - единственный путь к достижению стабильного и прочного мира в Кавказском регионе, и вновь призвал обе страны активизировать усилия по достижению мирного соглашения.

Вооруженные силы Азербайджана утром 13 февраля в течение нескольких часов вели огонь по армянским позициям, расположенным в районе населенного пункта Неркин Ханд Сюникской области. В результате обстрела погибли 4 военнослужащих Армении.