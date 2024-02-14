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Следующей целью чемпионки Европы Александры Григорян будет достижение хороших результатов на Олимпийских играх

Следующей целью чемпионки Европы Александры Григорян будет достижение хороших результатов на Олимпийских играх

Чемпионка Европы по тяжелой атлетике среди женщин Александра Григорян отметила, что всегда, на каждом турнире бывает напряжение, и чемпионат Европы в этом плане также не стал исключением. 

«Естественно, на любом турнире бывает напряжение. Но, несмотря ни на что, нужно отбросить напряжение, и бороться за медаль. Первые подходы были сделаны для завоевания медали, но потом я уже боролась за чемпионство», - рассказала Александра корреспонденту «Арменпресс». 

Говоря о своей первой золотой медали, Григорян подчеркнула, что вес, который она поднимала на тренировках, позволяли ей думать о медали, однако она была чуть разочарована после не столь удачного выступления в упражнении рывок. 

«Мне кажется, стать золотой медалисткой в 19 лет - это нормально. Я уже второй раз участвовала во взрослых турнирах, подготовилась как нельзя лучше и была астроена очень позитивно», - рассказала новая чемпионка Европы. 

Своей следующей целью Алексндра Григорян считает достижение хороших результатов на Олимпийских играх. 

Член сборной Армении Александра Григорян на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии в первом подходе в упражнении рывок подняла 81 кг. Вторым подходом она подняла 85 кг, но судьи подход не засчитали. В третьем подходе ей не удалось поднять 85 кг. В упражнении толчок Григорян завоевала малую золотую медаль с отличным результатом - 105, 111, 115 кг, завоевав малую золотую медаль, и с результатом 196 кг в двоеборье стала чемпионкой Европы. 

Варвара Айрапетян


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