Следующей целью чемпионки Европы Александры Григорян будет достижение хороших результатов на Олимпийских играх

Чемпионка Европы по тяжелой атлетике среди женщин Александра Григорян отметила, что всегда, на каждом турнире бывает напряжение, и чемпионат Европы в этом плане также не стал исключением.

«Естественно, на любом турнире бывает напряжение. Но, несмотря ни на что, нужно отбросить напряжение, и бороться за медаль. Первые подходы были сделаны для завоевания медали, но потом я уже боролась за чемпионство», - рассказала Александра корреспонденту «Арменпресс».

Говоря о своей первой золотой медали, Григорян подчеркнула, что вес, который она поднимала на тренировках, позволяли ей думать о медали, однако она была чуть разочарована после не столь удачного выступления в упражнении рывок.

«Мне кажется, стать золотой медалисткой в 19 лет - это нормально. Я уже второй раз участвовала во взрослых турнирах, подготовилась как нельзя лучше и была астроена очень позитивно», - рассказала новая чемпионка Европы.

Своей следующей целью Алексндра Григорян считает достижение хороших результатов на Олимпийских играх.

Член сборной Армении Александра Григорян на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии в первом подходе в упражнении рывок подняла 81 кг. Вторым подходом она подняла 85 кг, но судьи подход не засчитали. В третьем подходе ей не удалось поднять 85 кг. В упражнении толчок Григорян завоевала малую золотую медаль с отличным результатом - 105, 111, 115 кг, завоевав малую золотую медаль, и с результатом 196 кг в двоеборье стала чемпионкой Европы.

Варвара Айрапетян