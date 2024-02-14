Время в Ереване: 11:07,   16 Февраль 2024

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Гор Саакян постарается сохранить титул чемпиона Европы

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике: Гор Саакян постарается сохранить титул чемпиона Европы

В третий день соревнований чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходящего в столице Болгарии Софии, от сборной Армении выступит один представитель. 

Как передает «Арменпресс», в борьбу за звание чемпиона Европы в весовой категории 67 кг вступит Гор Саакян, завоевавший чемпионский титул на чемпионате, прошедшем в Ереване в 2023 году. 

13 февраля член женской сборной Армении 19-летняя Александра Григорян удостоилась ​​титула чемпионки Европы.


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