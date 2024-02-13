В мае в Ереване пройдет совместное заседание комиссий по культуре парламентов Армении и Грузии

В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян провела двустороннюю встречу с председателем Постоянной комиссии парламента Грузии по культуре Элисо Болквадзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи стороны обсудили возможность реализации совместных проектов. Было отмечено, что в мае 2024 г. в Ереване пройдет совместное заседание Постоянной комиссии НС Армении по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта и Постоянной комиссии парламента Грузии по культуре, в ходе которого в концертном зале “Арам Хачатурян” также планируется организовать концертную программу с участием г-жи Болквадзе.

В контексте юбилея Сергея Параджанова был также затронут вопрос организации совместного кинофестиваля. Было отмечено, что в обеих странах активно развивается киноиндустрия. Стороны обменялись информацией о проводимых реформах в сфере культуры и культурного образования в своих странах.

Министр Жанна Андреасян отметила, что культурное образование занимает особое место в Стратегии сохранения, развития и популяризации культуры на 2023-2027 годы. Достигнута договоренность о проведении работы в направлении создания соответствующих контактов и обмена опытом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд других вопросов, представляющих двусторонний интерес.