19-летняя тяжелоатлетка Александра Григорян стала чемпионом Европы

Члены женской сборной Армении по тяжелой атлетике Изабелла Яйлян и Александра Григорян начали соревнования в рамках Чемпионата Европы, который является рейтинговым для Парижских Олимпийских игр.

Как передает корреспондент Арменпресс, на проходящем в столице Болгарии Софии ЧЕ Изабелла Яйлян (55 кг) провела один успешный подход в рывке. Она удержала над головой 80 кг, но не смогла поднять 85 кг. В упражнении толчок Яйлян подняла 95 и 100 кг. В общем поединке она набрала 180 кг и заняла 7 место.

Член сборной Армении Александра Григорян сначала подняла 80 кг. Вторым подходом она подняла 85 кг, но судьи подход не засчитали. Григоряну не удалось поднять 85 кг и в третьем подходе. В упражнении толчок Григорян завоевала малую золотую медаль с отличным результатом 105, 111, 115 кг и стала чемпионом Европы с общим результатом 196 кг.