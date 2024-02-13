Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

ЕС подтверждает приверженность расширению сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны: Боррель

ЕС подтверждает приверженность расширению сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны: Боррель

Европейский союз подтверждает приверженность расширению сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом на совместной с главой МИД Армении пресс-конференции сказал вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

“Сегодняшние обсуждения очень четко показали, что наши отношения развиваются в позитивном ключе. Мы рассмотрели все аспекты наших отношений в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Однако мы признаем, что еще есть место для работы по реализации всего потенциала этого Соглашения. Мы решили начать новую повестку очень амбициозного партнерства между Европейским Союзом и Арменией”, - заявил верховный представитель ЕС.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]