ЕС подтверждает приверженность расширению сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны: Боррель

Европейский союз подтверждает приверженность расширению сотрудничества с Арменией в сфере безопасности и обороны. Как передает корреспондент Арменпресс, об этом на совместной с главой МИД Армении пресс-конференции сказал вице-председатель Европейской комиссии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

“Сегодняшние обсуждения очень четко показали, что наши отношения развиваются в позитивном ключе. Мы рассмотрели все аспекты наших отношений в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Однако мы признаем, что еще есть место для работы по реализации всего потенциала этого Соглашения. Мы решили начать новую повестку очень амбициозного партнерства между Европейским Союзом и Арменией”, - заявил верховный представитель ЕС.