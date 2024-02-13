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Реакция Азербайджана не была пропорциональной: Жозеп Боррель об азербайджанской агрессии

Реакция Азербайджана не была пропорциональной: Жозеп Боррель об азербайджанской агрессии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель коснулся очередной агрессии Азербайджана против Армении, в результате которой с армянской стороны есть 4 жертвы.

Как передает корреспондент Арменпресс, Боррель сначала напомнил об распространенном 12 февраля сообщении минобороны Азербайджана о том, что в результате выстрела со стороны армянских вооруженных сил предположительно был ранен солдат, а затем подчеркнул, что реакция Азербайджана не была пропорциональной.

“Это еще раз показывает необходимость и срочность установления дистанции между противоборствующими силами. Это то, чего Европейский союз требует уже долгое время. Я подтверждаю полную приверженность Европейского союза поддержке устойчивого мира, основанного на признании суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности”, - заявил Боррель.


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