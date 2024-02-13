Стратегия правительства Азербайджана направлена ​​на углубление вражды в регионе: Пашинян британским парламентариям

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с членом Палаты общин парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сэром Джоном Уиттингдейлом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал визит парламентариев Великобритании в Армению и коснулся азербайджанской эскалации на армяно-азербайджанской границе.

“Господин Уиттингдейл, приветствую Вас и Вашу делегацию в нашей стране. К сожалению, Ваш визит совпал с новой эскалацией на границе с Азербайджаном, Азербайджан инициировал новую провокацию, в результате которой погибли четверо армянских военнослужащих.

К сожалению, это не единичный случай: мы постоянно видим серию азербайджанских провокаций. По нашей оценке, это политика Азербайджана, направленная на срыв мирного процесса между Арменией и Азербайджаном всеми возможными способами. Об этом свидетельствует также агрессивная риторика официальных представителей Азербайджана, приправленная открытыми территориальными претензиями в отношении Армении.

Очевидно, что стратегия правительства Азербайджана направлена ​​на углубление враждебности в нашем регионе, что является очень тревожным фактом.

Однако, несмотря на все эти факты, наше правительство привержено мирному процессу, поскольку мы убеждены, что мирный процесс не имеет альтернативы. Конечно, мы должны сделать все для достижения конкретных результатов в мирном процессе, и мы делаем это. Но, к сожалению, невозможно добиться результата без политической воли другой стороны. И сегодняшний инцидент, унесший жизни четырех солдат, свидетельствует не только об отсутствии политической воли к достижению мира, но и о намерениях Азербайджана углублять вражду и военную эскалацию.

Об этом свидетельствуют произошедшие вчера и сегодня события. Вчера вечером азербайджанская пресса опубликовала информацию, согласно которой на участке, где произошел сегодняшний инцидент, военнослужащий с армянских позиций открыл огонь в направлении азербайджанских позиций. Сразу после этого Военная полиция Армении заявила, что на основании этой информации начато расследование, поскольку есть очень строгий приказ министерства обороны Армении не допускать никакой эскалации, не поддаваться на провокации.

И это был очень четкий сигнал со стороны Армении, и в пресс-релизе Военной полиции четко говорилось, что если этот факт будет доказан, это будет означать нарушение порядка со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями. Но, несмотря на это, сегодня рано утром Азербайджан начал локальную, но масштабную перестрелку с применением БПЛА, и, как я уже сказал, к сожалению, четверо военнослужащих были убиты.

Вопрос даже не в инциденте, который представили вчера вечером азербайджанские СМИ, потому что у нас очень длинная и сложная граница, и если кто-то ищет предлог для эскалации, прекращения мирного процесса, то он всегда его найдет, хотя бы в виде публикаций в средствах массовой информации. К сожалению, мы постоянно видим подобную практику со стороны Азербайджана”, - сказал премьер-министр Пашинян.

Коснувшись отношений между Арменией и Великобританией, премьер-министр с удовлетворением отметил, что в последние годы в отношениях наметилась новая динамика. Никол Пашинян выразил надежду, что эта динамика не только сохранится, но и поднимется на новый уровень отношений.

Сэр Джон Уиттингдейл выразил соболезнования и поддержку семьям погибших в результате военных действий Азербайджана военнослужащих и армянскому народу. В то же время он выразил обеспокоенность военными действиями и подчеркнул необходимость реализации шагов, направленных на укрепление мира и стабильности.

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества Армения-Великобритания, укрепления межпарламентских связей.

Были затронуты осуществляемые в Армении демократические реформы, шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, а также вопросы, связанные с происходящими на Кавказе процессами.

Парламентарии Великобритании также коснулись возможностей правительства Республики Армения в решении гуманитарных проблем более 100 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Также была подчеркнута важность поддержки со стороны международного сообщества.