Артур Алексанян поборется за свою 7-ю золотую медаль чемпионата Европы

Член сборной Армении по греко-римской борьбе, золотой медалист Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Артур Алексанян вышел в финал Чемпионата Европы, который проходит в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Арменпресс, в полуфинале Артур Алексанян (97 кг) сразился с Абубакаром Хаслахановым, который выступает под нейтральным флагом. Алексанян выиграл со счетом 5:1 и вышел в финал.

Артур Алексанян является золотым, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также 6-кратным чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом мира, золотым призером Европейских игр.