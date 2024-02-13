В процессе делимитации должны быть зафиксированы “на земле” границы, установленные Алма-Атинской декларацией: Мирзоян

В процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном должна не создаваться новая граница, а должны быть зафиксированы “на земле” границы, установленные Алма-Атинской декларацией, а затем подтвержденные сторонами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на совместной с вице-председателем Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем пресс-конференции по итогам заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

Мирзоян подтвердил приверженность Армении договоренностям, которые отражены в заявлениях, сделанных на встречах в Праге в октябре 2022 года и в Гранаде осенью прошлого года, а также заявлениях председателя Европейского совета Шарля Мишеля по итогам встреч с лидерами Армении и Азербайджана.

“Мы по-прежнему убеждены, что Армения и Азербайджан должны подтвердить, что они признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и новейших карт, разработанных компетентными и уполномоченными органами Советского Союза, и это должно стать основой для делимитации границы двух стран. Это значит, что в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном должна не создаваться новая граница, а должны быть зафиксированы “на земле” границы, установленные Алма-Атинской декларацией и позднее подтвержденные сторонами”, - подчеркнул министр Арарат Мирзоян.