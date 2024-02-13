Повестка партнерства Армения-ЕС обогатилась новыми важными механизмами: Арарат Мирзоян

Повестка партнерства Армения-ЕС обогатилась новыми важными механизмами. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян на совместной с вице-председателем Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем пресс-конференции по итогам заседания Совета партнерства Армения-ЕС.

По словам министра, комплексные обсуждения позволили оценить все, что было сделано, и раскрыть новые пути расширения партнерства ЕС-Армении и новые приоритеты партнерства. Стороны с удовлетворением отметили, что со времени последнего заседания повестка Армения-ЕС обогатилась новыми важными механизмами. В центре обсуждения были вопросы безопасности, экономики и мобильности.

Арарат Мирзоян, подчеркнув важность диалога по вопросам политики и безопасности, а также размещение гражданской наблюдательной миссии ЕС на международной границе Армении с Азербайджаном, отметил, что ЕС продолжает оставаться одним из основных торговых партнеров Армении.

“Мы договорились использовать все существующие механизмы для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей как на двустороннем уровне, так и через региональные проекты. В этой связи была подчеркнута важность участия Армении в проекте Черноморского электрического кабеля, а также эффективной реализации экономических и инвестиционных программ”, - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении коснулся также процесса либерализации визового режима и подчеркнул, что все необходимые требования выполнены и настало время начать диалог по либерализации визового режима Армения-ЕС. “Это выбор, который позволит сблизить наши народы и обеспечить ощутимые результаты нашего сотрудничества”, - сказал Мирзоян.