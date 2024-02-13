Президент Турции считает, что путь к миру лежит через создание палестинского государства

Путь к миру, спокойствию и экономическому развитию в ближневосточном регионе лежит через создание независимого палестинского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, oб этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Все шаги по урегулированию (израильско-палестинского конфликта – ред.) останутся незавершенными, пока не будет создано независимое, суверенное и географически интегрированное палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме»,-сказал турецкий президент.