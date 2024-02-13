Чемпион Олимпийских игр, многократный золотой призер мира и Европы Артур Алексанян вышел в полуфинал Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, в весовой категории 97 кг Алексанян последовательно одержал победы над спортсменами из Турции и Нидерландов, со счетом 9:1 и 8:3 соответственно. Артур Алексанян вышел в полуфинал Чемпионата Европы.

Член сборной Армении Геворг Гарибян (60 кг) в стартовом матче победил грека Илиаса Зайракиса со счетом 9:0. В весовой категории 67 кг Славик Галстян стартовал с победы над шведом Никласом Оленом (12:4), но в четвертьфинале уступил Руслану Бичуину со счетом 8:0. Галстян продолжит борьбу, если Бичуин выйдет в финал.

В весовой категории 72 кг Ашот Хачатрян потерпел поражение в первом поединке, уступив хорвату Доминику Этлингеру.

Карен Хачатрян в весовой категории до 82 кг одержал победу со счетом 8:6 над хорватом Филиппом Цавичем.