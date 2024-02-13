Британский парламентарий выразил соболезнования по случаю смерти военнослужащих вследствие военной агрессии Азербайджана
Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 13 февраля принял делегацию, возглавляемую членом Палаты общин парламента Соединенного Королевства сэром Джоном Уиттингдейлом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, А.Симонян высоко оценил положительную динамику отношений Армения-Великобритания и поблагодарил коллег за визит.
В начале встречи спикер НС коснулся осуществленной Азербайджаном 13 февраля военной провокации, вследствие которой у армянской стороны есть жертвы и раненые. Он представил партнерам существующие в регионе проблемы безопасности и выразил озабоченности армянской стороны.
“Путь демократии и сотрудничества с международными партнерами – наша единственная система безопасности, и в этом ключе должен отметить, что ваш визит в Республику Армения особый для нас", - отметил спикер НС.
Сэр Джон Уиттингдейл выразил соболезнования и поддержку семьям погибших вследствие военной агрессии Азербайджана военнослужащих и армянскому народу.
В повестке дня встречи – межпарламентское сотрудничество Армения-Соединенное Королевство, расширение взаимодействия в сфере безопасности, торгово-экономических и других направлениях, а также ряд вопросов двустороннего сотрудничества.
Британские парламентарии с удовлетворением констатировали последовательные демократические реформы в Армении и выразили готовность содействовать дальнейшему развитию преобразований.
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